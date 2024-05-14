Yıllarca Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor gibi birçok takımda görev yaptıktan sonra sezon başında Karşıyaka'ya imza atıp devre arasında teknik direktör Erkan Sözeri tarafından kadro dışı bırakılan 36 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılılarla 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini geçen mart ayında sonlandırdı. Adem Büyük, Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında 4'ü ilk 11'de 12 maçta toplam 396 dakika süre alarak 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Devre arasında Emre Gemici'yi satan Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın da sakatlanması üzerine elde alternatif golcü kalmayınca Adem Büyük'ün A takım listesinde belirtilmediği için takıma dönememesi tepki çekmişti.