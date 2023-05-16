Eskişehirspor 3-6 Elazığspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Eskişehirspor amatör kümeye düştü!
TFF 3. Lig 1. Grup'ta boy gösteren Eskişehirspor, Elazığspor'a 6-3 yenilmesinin ardından amatör lige düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.05.2023- 17:05
Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ile 45. dakikada Mesut Saray, 34 ile 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ve 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.
Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76'da fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor, 42 puana yükseldi.