Türk futbolunda corona virüsünden ilk ölüm haberi geldi! Kumsal Yıldız...
Corona virüsü salgınında Türk futbol camiasından ilk ölüm haberi geldi. Son Dakika haberine göre TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Corona virüsü salgını sonrası Türk futbolunda ilk ölüm gerçekleşti. TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
SPORTİF DİREKTÖR CORONA VİRÜSTEN VEFAT ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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