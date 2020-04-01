01 Nisan 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Türk futbolunda corona virüsünden ilk ölüm haberi geldi! Kumsal Yıldız...

Sportif direktör corona virüsünden vefat etti
TFF 3. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

salgınında Türk futbol camiasından ilk ölüm haberi geldi. Son Dakika haberine göre Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

salgını sonrası Türk futbolunda ilk ölüm gerçekleşti. Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

SPORTİF DİREKTÖR CORONA VİRÜSTEN VEFAT ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Galatasaray maçını tekrar yayınladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 3. LİG HABERLERİ
Karşıyaka'da Doğukan İnci iddialı Karşıyaka'da Doğukan İnci iddialı
Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL
Taraftarlardan koronavirüs önlemi! Öyle bir şey yaptılar ki... Taraftarlardan koronavirüs önlemi! Öyle bir şey yaptılar ki...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör