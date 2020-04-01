Türk futbolunda corona virüsünden ilk ölüm haberi geldi! Kumsal Yıldız...

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü, spor camiasını büyük ölçüde etkiledi. UEFA'nın tüm organizasyonları ertelendi. Avrupa'da tüm liglere ara verildi. UEFA'da bu dönemde en sevilen maçları yayınladı. İlk olarak muhteşem Galatasray-Real Madrid karşılaşmasını yayınlayan UEFA, maçta yaptığı kurtarışla Mourinho'yu bile şaşkına çeviren Muslera'nın videosu da paylaşıldı.