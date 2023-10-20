Kulüp Başkanı Onur Güneri, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Gekas'ın Darıca'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Hedeflerinin Gekas ile uyuştuğunu ve takımın gol yollarındaki sıkıntılarının çözülmesini umduklarını belirten Güneri, "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımın atak organizasyonlarında herhangi bir sorun olmadığını eski hocamız Emre'de kanıtladı. Takımın sadece gol yollarında sıkıntısı vardı. Gekas'ın Türkiye hedefi özellikle bizi çok ekledi. Aynı zamanda bizimde hedeflerimiz Gekas'la uyuştuğu içinde Theofanis Gekas'la anlaşmış bulunuyoruz. Bu gün itibariyle de sözleşmemizi, imzalayacağız." dedi.

Güneri, Gekas'la 2 yıllık bir kontrat imzaladıklarını ve şartlara bağlı olarak bir yıl daha uzatabileceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz Gekas'a sadece A takımı emanet etmek istemiyoruz. Altyapıda da bir şablonumuz olsun istiyoruz. Biz aslında Emre hocamızla da bunu yapmaya çalıştık. Kendisinin hazırlamış olduğu bir altyapı var. futbol direktörü olarak gelmesi, A takım hocası olarak gelmesiyle tek farkı bu. Altyapıyı da bizim oradaki hocalarımızla organize edip hem A takımı hem de altyapıyı hedefe götürmesi için böyle bir unvan kullandık. 2 yıl üzerinden anlaşma yaptık. 1 yıl daha kulübün inisiyatifin de olarak uzatabilme durumu var. Biz Gekas'la görüştüğümüzde bu yıl niyetimizin önce 2. lige oradan da bir sonraki yıl 1. lige çıkmak."

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Theofanis Gekas da kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür ederek geri döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Kulübe gelmeden önce analizler yaptığını aktaran Gekas,"Gelmeden önce takımı analiz edip maçlarını izledim ve şu kanıya vardım ki bu takım 3. Lig'den daha büyük hedeflere layık. İnşallah sezon sonunda hep birlikte 2. Lig'e çıkma sevincini yaşarız. O hedefe ulaşmamız için çalışmamız gerekiyor. Fazla konuşmayıp daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin kendi evi olduğunu ve güzel duygular hissetmesinin normal olduğunu belirten Gekas, şöyle devam etti :

"Burası benim evim gibi Türkiye'ye güzel duygular hissettirmem normal. Sokaklarda bu sevgiyi hissediyorum, bu da bana burada yeni sayfa açmak için güç veriyor. Yunan çok arkadaşım var. Tabii ki sordum araştırdım. Türkiye'de bu yörenin çok yüksek potansiyeli olduğunu biliyorum. Başka bölgeleri küçümsemek istemiyorum ama bu bölge çok yüksek potansiyele sahip olduğu için daha rahat oldu burada başlangıç.

3. ligde başlayıp daha büyük liglerde devam etmek istiyorum. Zor bir lig olduğunu biliyorum. Çalışmamız gerekiyor bu ligleri de tanımamız gerekiyor. Hangi kümede olursanız olun kolay bir iş değil hocalık yapmak. Ben şahsen genç oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Onlar daha çabuk anlayabiliyor ve uygulayabiliyor. Tabii her tip oyuncuya ihtiyacınız var. Güzel bir harmanlama yaparak grup kurabiliriz."

İmza töreninin ardından Gekas, takım ile sahaya çıkarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.