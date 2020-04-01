01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

UEFA efsane Galatasaray-Real Madrid maçını tekrar yayınladı! Muslera'nın kurtarışı...

UEFA Galatasaray maçını tekrar yayınladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden , spor camiasını büyük ölçüde etkiledi. 'nın tüm organizasyonları ertelendi. Avrupa'da tüm liglere ara verildi. UEFA'da bu dönemde en sevilen maçları yayınladı. İlk olarak muhteşem Galatasray- karşılaşmasını yayınlayan UEFA, maçta yaptığı kurtarışla Mourinho'yu bile şaşkına çeviren Muslera'nın videosu da paylaşıldı.

salgını sebebiyle tüm spor organizasyonları ertelenince 'dan ilginç bir hamle geldi. UEFA, Avrupa'da futbolun durma noktasına gelmesi üzerine bu dönemde en sevilen maçları yayınladı.

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI YAYINLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en sevilen maçlarını kendi kanallarından yayınlayan UEFA, - karşılaşmasına karşı özel bir ilgi gösterdi. Heyecanlı maç 90 dakika tekrar yayınlandı. Ardından Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde attığı en güzel 5 gol paylaşıldı.

MUSLERA'NIN İNANILMAZ KURTARIŞI PAYLAŞILDI

UEFA ayrıca Galatasaray'ın kaptanı 'nın yaptığı efsane kurtarışın da bir videosunu yayınladı. Cristino Ronaldo'nun inanılmaz topuk pasında Angel Di Maria'nın vurduğu topu Fernando Muslera inanılmaz bir şekilde çıkartmıştı.

EN GÜZEL 5 GOL YAYINLANDI

UEFA'nın resmi internet sitesinden Galatasaray'ın 2018'de Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya, 2014'te 'in Arsenal'e, 2013'te Eboue'nin Real Madrid'e, 2006'da Okan Buruk'un Liverpool'a ve 2000'de de Hagi'nin Monaco'ya attığı goller izletildi.

UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları... haberin devamı

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