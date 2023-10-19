TFF 3. lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Türkiye'de top koşturan eski Yunan oyuncu Theofanis Gekas'ın getirildiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği dikkat çeken bir anlaşma yaptı.

Kocaeli ekibi takımın başına 43 yaşındaki çalıştırıcı Theofanis Gekas'ı getirdi.

Gekas teknik adamlık kariyerinde Yunanistan'ın Panegialis ve Akhisarspor takımlarını çalıştırmıştı.

Son olarak ise Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı.

Gekas futbolculuk kariyerinde ülkemizde özellikle Akhisarspor ve Samsunspor'da gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!