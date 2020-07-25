25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 2. LİG

Ankara Demirspor 1-2 Tuzlaspor l MAÇ SONUCU

Batuhan attı Tuzlaspor turladı!
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

2'nci Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Demirspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor ilk finalist oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center futbol sahasında oynanan 2'nci Lig play-off yarı finalinde Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın 62'nci dakikasında gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında yapılan müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan takımını 1-0 öne geçirdi.

64'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşma 2-0 kazanan Tuzlaspor finale yükseldi.

Tuzlaspor finalde FK - Sancaktepespor maçının galibiyle karşılaşacak. Final maçı 29 Temmuz salı günü Stadı'nda oynanacak.

GOL l Ankara Demirspor 0-1 Tuzlaspor 0-1 Tuzlaspor
GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor

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