12 Mart 2019, Salı

TFF 2. LİG

Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da

Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2019

2'nci Lig takımlarından Tokatspor, teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu ’nu getirdi.

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '' Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Kulübümüz Teknik Direktör olarak ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu'na başarılar dileriz. Takımımız ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Tokatspor teknik direktörlüğüne getirilen Oktay Derelioğlu daha önceden Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi. Derelioğlu ayrıca , , Gaziantepspor, Kahramanmaraşspor takımlarında görev yaptı.

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