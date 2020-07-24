25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 2. LİG

Manisaspor FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU

Manisa tek golle finalde
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

 2. Lig Beyaz Grup play-off yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Cihat Arslan'ın takımı finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.

2. Lig Beyaz Grup yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Cihat Arslan'ın ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü Nizamettin Çalışkan kaydetti.

GOL l Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK

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