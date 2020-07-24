24 Temmuz 2020, Cuma

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GOL l Ankara Demirspor 0-1 Tuzlaspor

TFF 2. Lig'de play-off maçında Tuzlaspor, Ankara Demirspor karşısında 62. dakikada Batuhan Karadeniz ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
24.07.2020
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