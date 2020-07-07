07 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, liglerin tescil formatını görüştü

TFF ile 2. ve 3. Lig durumu konuşuldu!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki toplantıya TFF adına başkan , birinci başkan vekili , başkan vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim ve icra kurulu üyesi , genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Görüşmede, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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