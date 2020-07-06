TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Boluspor'u Zeki Yıldırım, Alassane Ndao ve Fatih Kuruçuk'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü ise Gökhan Sazdağı kaydetti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Boluspor, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 10. dakikada Zeki Yıldırım, 77. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Fatih Kuruçuk'un attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bolu ekibinin tek golü ise 56. dakikada Gökhan Sazdağı'dan geldi. Öte yandan Boluspor'da Bilal Kısa, 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karagümrük bu sonuçla puanını 53'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Boluspor ise 30 puanla 15. sırada kaldı.





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