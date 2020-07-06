06 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'in 32. haftasında , sahasında 'u Zeki Yıldırım, Alassane Ndao ve Fatih Kuruçuk'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü ise Gökhan Sazdağı kaydetti.

'in 32. haftasında ile , Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 10. dakikada Zeki Yıldırım, 77. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Fatih Kuruçuk'un attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bolu ekibinin tek golü ise 56. dakikada Gökhan Sazdağı'dan geldi. Öte yandan Boluspor'da Bilal Kısa, 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karagümrük bu sonuçla puanını 53'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Boluspor ise 30 puanla 15. sırada kaldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirspor-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Eskişehirspor-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bursaspor'da hedef Süper Lig Bursaspor'da hedef Süper Lig
Giresunspor’da olağanüstü kongre kararı Giresunspor’da olağanüstü kongre kararı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör