08 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Samsunspor’un şampiyonluğu tescillendi

Samsunspor’un şampiyonluğu tescillendi
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Türkiye Futbol Federasyonu () 2'nci ve 3'üncü Lig maçlarının oynanmaması yönünde verdiği karar doğrultusunda bugün yapılan toplantıda Yılport ’un şampiyonluğunu tescilledi.

'nin kararı sonrası açıklama yapan Yılport Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Başkanımızdan hocamıza, futbolcularımızdan, tüm personele kadar herkesin emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. İnşallah bu şampiyonluk gelecek güzel günlerin ilk adımı olur. Tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.

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