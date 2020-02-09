09 Şubat 2020, Pazar

TFF 2. LİG

İzlandalı milli oyuncu 63 bin Euro alacağını bağışladı

İzlandalı milli oyuncudan Elazığ'a bağış!
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 09.02.2020

’un 1. Lig’de mücadele ettiği sezonlarda formasını giyen İzlandalı milli oyuncu , 63 bin Euro’luk alacağından feragat etti.

2. Lig'den hakları saklı kalmak kaydıyla yaşanan nedeniyle çekilen 'un eksi futbolcularından İzlandalı Bjarnason, fedakarlık örneği gösterdi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinden dolayı 63 bin Euro'luk alacağının tamamını kulübe bağışladı.

Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz 'un şehrimize ve kulübümüze göstermiş olduğu bu gönül bağlılığını, ümit ediyoruz ki, kulübümüzde daha önce forma giymiş diğer yerli ve yabancı futbolcularımızda göstereceklerdir. Duyarlı davranışlarından dolayı Theodor Elmar Bjarnason'a şükranlarımızı sunar ve teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Cedi Osman açıkladı! İşte Elazığ için toplanan rakam haberin devamı

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