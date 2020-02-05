05 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Kırklareli ‘Süper Lig’ tanımadı!

Kırklareli ‘Süper Lig’ tanımadı!
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Kırklarelispor, çeyrek final yolunda üç Süper Lig takımını saf dışı bıraktı. 2. Lig ekibi, sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep ve son olarak Başakşehir'i kupadan eledi.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Kırklarelispor, çeyrek final yolunda üç Süper Lig takımını saf dışı bıraktı. 2. Lig ekibi, sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep ve son olarak Başakşehir'i kupadan eledi.

'HAYALİMİZE 3 MAÇ KALDI'
Kırklarelispor Başkanı , Fenerbahçe maçı öncesi şunları söyledi: "Bizim de hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz ve buna 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız."

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