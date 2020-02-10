10 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Kırklarelispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

Başkanı , yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak 'a döndüklerini ve çeyrek finalinde yarın 'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.

, yaptığı açıklamada, 2. Lig 'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle 'a gecikmeli geldiklerini belirtti.

Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:

" ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu 'ye bildirmiştik ancak hava muhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Yarınki Fenerbahçe maçına hazırız."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşma başarısını gösterdiklerinden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA
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