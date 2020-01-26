26 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

Cedi Osman açıkladı! İşte Elazığ için toplanan rakam

Cedi Osman açıkladı! İşte Elazığ için toplanan rakam
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

Amerikan () ekiplerinden forması giyen milli basketbolcu , ile oynanacak karşılaşma öncesi mücadelede atılacak her üçlük için 'daki depremzedelere 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. 25 üçlüğün atıldığı mücadelede Cedi, hesabından yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, , Shane Larkin ve Larry Nance Jr. gibi sporcuların da destek verdiği kampanyada toplam 385.000 TL toplandığını açıkladı.

Amerikan 'nde () forması giyen milli oyuncu , sabaha karşı oynayacakları karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Cedi, daha sonra bir açıklama daha yaparak rakamı 200 dolara yükselttiğini söylemişti.

TOPLANAN RAKAM 385.000 TL

Sabaha karşı oynanan oynanan Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçı 118-106 Bulls üstünlüğüyle sonuçladı. Cedi, 18 sayı 6 asist ve 1 ribaund ile etkili bir oyun sergilese de mağlubiyete engel olamadı. İkisi milli oyuncumuzdan olmak üzere toplam 25 üçlüğün atıldığı mücadelenin ardından Cedi Osman, Twitter hesabından Elazığ için toplanan rakamı açıkladı. 24 yaşındaki başarılı basketbolcu, yaptığı paylaşımda Elazığ için 385.000 TL toplandığını belirtti.

İşte o paylaşım:

Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları haberin devamı

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