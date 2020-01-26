Cedi Osman açıkladı! İşte Elazığ için toplanan rakam

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Chicago Bulls ile oynanacak karşılaşma öncesi mücadelede atılacak her üçlük için Elazığ'daki depremzedelere 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. 25 üçlüğün atıldığı mücadelede Cedi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Işıl Alben, Shane Larkin ve Larry Nance Jr. gibi sporcuların da destek verdiği kampanyada toplam 385.000 TL toplandığını açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Cedi, daha sonra bir açıklama daha yaparak rakamı 200 dolara yükselttiğini söylemişti.

TOPLANAN RAKAM 385.000 TL

Sabaha karşı oynanan oynanan Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçı 118-106 Bulls üstünlüğüyle sonuçladı. Cedi, 18 sayı 6 asist ve 1 ribaund ile etkili bir oyun sergilese de mağlubiyete engel olamadı. İkisi milli oyuncumuzdan olmak üzere toplam 25 üçlüğün atıldığı mücadelenin ardından Cedi Osman, Twitter hesabından Elazığ için toplanan rakamı açıkladı. 24 yaşındaki başarılı basketbolcu, yaptığı paylaşımda Elazığ için 385.000 TL toplandığını belirtti.

İşte o paylaşım: