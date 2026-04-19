Trendyol 1. Lig'de sezonun en kritik randevularından biri Muğla'da oynanıyor. Liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurumspor, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sipay Bodrumspor'a konuk oluyor.

1. Lig'de devlerin kapışması! Ligin zirvesini kimseye bırakmayan Erzurumspor, sahasında etkili oyunuyula bilinen Sipay Bodrumspor deplasmanına çıkıyor. 78 puanla liderliğini sürdüren ve son 5 maçını kazanan Dadaşlar, şampiyonluk turu için gün sayarken; 62 puanla 5. sırada yer alan Bodrum ekibi ise taraftarı önünde lideri durdurmak istiyor. Peki, Bodrumspor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve puan durumundaki son detaylar...

BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Lig'de bugün tüm karşılaşmalarla aynı saatte başlayacak olan bu kritik randevu bugün saat 16:00'da başlayacak.

BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Sipay Bodrum FK-BB Erzurumspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ERZURUMSPOR DURDURULAMIYOR

Ligin lideri Erzurumspor, topladığı 78 puanla şampiyonluk ateşini yaktı. Son 5 maçından galibiyetle ayrılarak müthiş bir form yakalayan mavi-beyazlılar, Bodrum deplasmanından da 3 puanla dönerek kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

BODRUMSPOR PLAY-OFF HATTINDA

Ev sahibi Sipay Bodrumspor, 62 puanla 5. sırada yer alıyor. Play-Off sıralamasındaki yerini garanti altına almak ve üst sıralara tırmanmak isteyen Ege temsilcisi, liderin galibiyet serisini bozmak için sahaya çıkıyor.

