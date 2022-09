Spor Toto 1'inci Lig'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor evinde takipçisi Eyüpspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar 32'nci dakikada Üzeyir'in penaltı golüyle perdeyi açtı. Recep 34'üncü dakikada skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlayan Bodrumspor son dakikada Jahovic'in penaltı golüyle durumu 3-0 yaptı. Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor puanını 10'a yükseltirken, Eyüpspor ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. Eyüpspor'da maçın son bölümlerinde Murat ve Alpaslan kırmızı kart gördü.



20'inci dakida cezasına yakın mesafeden serbest vuruş şansı yakalayan Bodrumspor'da Kenan Özer'in vuruşuyla top az farkla dışarı çıktı.



31'inci dakikada kale sahasına giren Celal Dumanlı'ya mudahelede bulunarak Dumanlı'nin düşmesine neden olan kalecinin müdahalesine yeşil-beyazlı ekip itiraz etti. Hakem VAR'a gitti. Yapılan inceleme sonrası maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



34'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Bodrumspor'da Celal Dumanlı'nın ortasında vuruş yapan Recep Aydın'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.



35'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahasına giren Celal Dumanlı'nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa anında cevap veren Recep Aydın'ın vuruşu topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



40'ıncı dakikada serbest vuruş şansı yakalayan Bodrumspor'da Üzeyir'in ortasında ceza sahası içerisinde Süleyman Özdamar'in kafa vuruşu sonucu top az farkla dışarı çıktı.



53'üncü dakikada Eyüpspor etkili geldi. Ceza sahası içerisinde Ezeh'in vuruşunu kaleci topu kornere gönderdi.



87'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Adıs yere düştü. Hakem pozisyonu netleştirmek için VAR'a gitti.



90'ıncı dakikada ptopun başına geçen Jahovic topu ağlara gönderdi. 3-0.