Sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor’un yollarını ayırdığı Tuncay Şanlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır” ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı yönetim ardından Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor ile yolları ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medyaı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.