Gençlerbirliği 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği 5 maç sonra mağlup!

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Jetmir Topalli ve 51'de Okan Erdoğan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başkent temsilcisi 5 maç aradan sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı. İstanbulspor ise 13 puana yükseldi.

Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbulspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Aksel Aktaş'ın pasında topla ceza yayı önünde buluşan Kerem Can Akyüz'ün etkili şutu yerden az farkla dışarıya çıktı.

30. dakikada İstanbulspor'da kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine gönderilen ortaya yükselen Topalli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.

38. dakikada ceza yayının dışından şık bir vuruş gerçekleştiren İstanbulsporlu Muammer Sarıkaya'nın şutunu aynı şıklıkla çıkarın kaleci Ubeyd Adiyaman gole izin vermedi.

40. dakikada sol kanattan topu taşıyan İstanbulsporlu Ethemi'nin gönderdiği ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Topalli, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada İstanbulspor sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eslem'in gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Erdoğan yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2

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