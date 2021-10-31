Gençlerbirliği 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği 5 maç sonra mağlup!
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Jetmir Topalli ve 51'de Okan Erdoğan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başkent temsilcisi 5 maç aradan sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı. İstanbulspor ise 13 puana yükseldi.
Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbulspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Aksel Aktaş'ın pasında topla ceza yayı önünde buluşan Kerem Can Akyüz'ün etkili şutu yerden az farkla dışarıya çıktı.
30. dakikada İstanbulspor'da kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine gönderilen ortaya yükselen Topalli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden dışarıya çıktı.
38. dakikada ceza yayının dışından şık bir vuruş gerçekleştiren İstanbulsporlu Muammer Sarıkaya'nın şutunu aynı şıklıkla çıkarın kaleci Ubeyd Adiyaman gole izin vermedi.
40. dakikada sol kanattan topu taşıyan İstanbulsporlu Ethemi'nin gönderdiği ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Topalli, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada İstanbulspor sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eslem'in gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Erdoğan yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...