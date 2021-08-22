TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u Bammou ve Camara'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 19. dakikada Yacine Bammou ve Idrissa Camara'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ümraniyespor bu sonuçla ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, ikinci maçında da mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor puanla tanışamadı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Menemenspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte Altınordu'yu ağırlayacak.

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