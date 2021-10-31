31 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erzurumspor sahasında kazandı!

Erzurumspor sahasında kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Aly Malle ve 41'de Eren Tozlu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 67. dakikada İbrahim Halil Çolak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 22 puana yükseldi. Balıkesirspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 6 puanla ligin sonuna demirledi.

Ligin 12. haftasında BB Erzurumspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare'nin pasında Eren, önünden geçen topa dokunamayınca geriden gelen Malle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

41. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Eren'in ceza yayı üzerinden sert şutu filelerle buluştu. 2-0

67. dakikada sağ taraftan Abdulkadir'in ortasına arka direkte iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1

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