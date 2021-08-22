23 Ağustos 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor evinde kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bandırmaspor sahasında Menemenspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 84. dakikada Akabueze'nin attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 6'ya yükseltirken, Menemenspor 3 paunda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.
18. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükseklik kazanan top Ömer'in dokunuşu sonrası kornere çıktı.
25. dakikada Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan'ın elleriyle çeldiği top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.
34. dakikada Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.
45. dakikada Mazlum Demir'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan'da kaldı.
46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.
55. dakikada Remi Mulumba'nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.
80. dakikada Selçuk Alibaz'ın top kaybında Emre Özer'in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.
84. dakikada Keny'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını öne geçirdi 1-0

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