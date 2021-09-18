Manisa FK 1-3 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bandırmaspor 3 maç sonra kazandı!
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK sahasında Bandırmaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bentley, 34'te Doğan Can Davas ve 75. dakikada
Guy-Michel Landel kaydetti. Manisa FK'nın tek golü ise 90+4'te Sertaç Çam'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 3 maç aradan sonra galip geldi ve 9 puana yükseldi. Manisa FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 9 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16'ncı dakikada R.H. Bandırmaspor atağında Landel, ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşta topun başına Akabueze, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.
30'uncu dakikada Manisa FK atağında sağdan topu taşıyan Hakan'ın pasında, Sertaç'ın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.
32'nci dakikada Manisa FK atağında Özgür Çek'in ortasında Hakan'ın kafa şutunu kaleci Gökhan kurtardı.
35'nci dakikada Pucko'nun şutu kaleci Muhammed Birkan Tetik'ten sekti, dönen topu Doğan Can Davas tamamladı: 0-2.
59'uncu dakikada R.H. Bandırmaspor, Akabueze pasında Manay'ın sol çaprazdan şutunu kaleci kornere çeldi.
64'üncü dakikada Akabueze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Arb Manaj'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.
75'inci dakikada Akabueze'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Landel, attığı çalımların ardından düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
87'nci dakikada Diallo'nun ortasında Okan'ın kafa şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
90+4'üncü dakikada Mehmet'in şutu kaleciden döndü, Kerim önüne gelen topu kaleye gönderdi. Top az farkla yandan auta çıktı.
90+4'üncü dakikada Okan'ın göğsü ile indirdiği topu ceza sahası içinde önüne alan Sertaç topu ağlara gönderdi. Maç 1-3 sona erdi.
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