07 Haziran 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Boluspor Reha Erginer ile sözleşme uzattı!

Boluspor Reha hoca ile devam edecek!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'in sözleşmesini 1-3 yıllık uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; teknik direktör Erginer'in, Kulübü Başkanı 'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada "Teknik direktör 'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.

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