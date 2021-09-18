18 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eyüpspor 0-1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erzurumspor son dakikalarda güldü!

Erzurumspor son dakikalarda güldü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 90+3'te Novikovas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaştı. Erzurum temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Arvydas Novikovas penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 12 puanda kalırken, BB Erzurumspor da 12 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Emrullah direk dibinden kornere çeldi.

47. dakikada yarı sahadan atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Emircan'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.

50. dakikada Bekir Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye kadar inen Estrela'nın ön direğe verdiği pasta Olta'nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Yalçın'ın, Gökhan Alsan'a ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

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