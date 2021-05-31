31 Mayıs 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Bursaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor!

Bursaspor’da 6 futbolcu boşa çıkıyor
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

. Lig ekiplerinden 'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı takımda, , , , , ve boşa çıkıyor. İşte detaylar...

'da, , , , , ve 'in sözleşmeleri bugün sona eriyor.

. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kritik kongre süreci beklenirken, sözleşmeleri sona eren futbolcuların, takımda devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Yeşil-beyazlılarda bugün itibariyle Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Aykut Akgün, İsmail Can Çavuşluk, Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmeleri sona eriyor. 6 futbolcunun gelecek sezon Bursaspor'da forma giyip giymeyeceği belli değilken, bazı oyuncuların 5 Haziran'da yapılacak kongreyi bekledikleri ve kariyerlerini o tarihten sonra yapacakları görüşmelere göre belirleyecekleri öğrenildi.

Bu dönemde kulübe veda eden Özer Hurmacı ile kadro dışı bırakılan Ataberk Dadakdeniz'in, Bursaspor'la devam etmeleri düşünülmüyor.

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