22 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay'da Mustafa Denizli galibiyet sonrası konuştu! "Tek dileğim..."

Mustafa Denizli galibiyet sonrası konuştu! Tek dileğim...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda 'u 1-0 yendi ve 4-2'lik toplam skorla play-off finaline yükseldi. Galibiyet sonrasında İzmir temsilcisinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Denizli, "Benim adıma Altay'ın 'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" dedi.

Teknik Direktörü , TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında 'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın 'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Denizli, şunları söyledi;

"Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."

"Finalde hangi takımla karşılaşmak istersiniz?" sorusuna ise Denizli, " averajla çıkamadı. çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" yanıtını verdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş da, şöyle konuştu;

"En azından yukarıya çıkmak için son bir maçı oynamak istiyorduk. O zaman başarmış olacaktık. Ama başaramadık. Altay'ı tebrik ederim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz da yok denecek kadar azdı. Mağlup olunca konuşmak zor. Üzgünüz. İstedik ama olmadı."

Altay finale yükseldi! haberin devamı

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