TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Akhisarspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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