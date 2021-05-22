Altay finale yükseldi! İstanbulspor 0-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor sahasında Altay ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Altay, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı ve toplamda 4-2'lik skorla play-off'ta finale yükselen taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 1-0 kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

İlk maçı 3-2 kazanan Altay, bu maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplamda 4-2'lik skorla play-off'ta finale yükselen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Altay'da Regattin'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Levent'in penaltı noktasına yaptığı ortada Wellington'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

56'ncı dakikada Altay tehlikeli geldi. Poko'nun ara pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Kappel, sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez pasını ceza sahası çizginin hemen içindeki Paixao'ya çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL! 85'inci dakikada Altay öne geçti. Ziya Alkurt'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz Kadah topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla plase bir vuruş yaparak kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

89'uncu dakikada ani gelişen Altay atağında Kappel pasını ceza sahası içerisindeki Deniz'e çevirdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Play-Off finaline yazdırdı.

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