Samsunspor-Altınordu | CANLI
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor sahasında Altınordu'yu ağırlıyor. İlk karşılaşmayı İzmir ekibi sahasında 1-0 kazanırken, rövanşa bu avantajla çıkıyor. Samsunspor-Altınordu maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Samsunspor ile Altınordu kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SAMSUNSPOR-ALTINORDU İLK 11'LER
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.
Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.
SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geldiği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanıyor. Kritik müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig