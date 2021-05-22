22 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor-Altınordu | CANLI

Samsunspor-Altınordu | CANLI
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında sahasında 'yu ağırlıyor. İlk karşılaşmayı İzmir ekibi sahasında 1-0 kazanırken, rövanşa bu avantajla çıkıyor. Samsunspor-Altınordu maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

SAMSUNSPOR-ALTINORDU İLK 11'LER

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.


SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geldiği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanıyor. Kritik müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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