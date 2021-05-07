07 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Akhisarspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Akhisar ile Ümraniye yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen sahasında 'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü 67. dakikada kaydederken, Akhisarspor'un golü ise 80. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 51 puanla 8. sırada sezonu tamamladı. Akhisarspor ise 30 puanla 16. olarak sezonu tamamladı ve 2. Lig'e düştü.

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