07 Mayıs 2021, Cuma
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Akhisarspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ümraniyespor'un golünü 67. dakikada Yusuf Gültekin kaydederken, Akhisarspor'un golü ise 80. dakikada Bertuğ Bayar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 51 puanla 8. sırada sezonu tamamladı. Akhisarspor ise 30 puanla 16. olarak sezonu tamamladı ve 2. Lig'e düştü.
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