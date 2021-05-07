07 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Boluspor 3-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor galibiyetle bitirdi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında sahasında düşmeyi garantileyen 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 56. dakikalarda , 49. dakikada ise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Boluspor sezonu 42 puanla 12. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada yer aldı ve 2. Lig'de düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda top ağlara gitti: 1-0.

49'uncu dakikada Kassongo'nun pasında topla buluşan Arda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada ceza sahasına doğru atılan ara pasında topla buluşan Kaassongo, kaleciyi çalımlamaya çalıştığı sırada kaleci Cengiz'in eliyle müdahalesiyle top Abdullayev'de kaldı. Abdullayev'in müsait pozisyondaki vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.

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