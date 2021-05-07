Boluspor 3-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor sahasında düşmeyi garantileyen Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Boluspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 56. dakikalarda Abdullayev, 49. dakikada ise Arda Köksal kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Boluspor sezonu 42 puanla 12. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada yer aldı ve 2. Lig'de düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda top ağlara gitti: 1-0.

49'uncu dakikada Kassongo'nun pasında topla buluşan Arda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada ceza sahasına doğru atılan ara pasında topla buluşan Kaassongo, kaleciyi çalımlamaya çalıştığı sırada kaleci Cengiz'in eliyle müdahalesiyle top Abdullayev'de kaldı. Abdullayev'in müsait pozisyondaki vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.

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