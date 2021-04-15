15 Nisan 2021, Perşembe
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Bursaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Bursaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURSASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Bandırmaspor maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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