Ankaraspor Ümit Özat'la yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Özat'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibarıyla kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun."
TFF 1. Lig'de 17. sırada yer alan Ankaraspor, Özat yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bu sezon Ankaraspor'da 5. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Başkent ekibinde bu sezon Ümit Özat'ın yanı sıra Ali Güneş, İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak görev yaptı.
Ligin 21. haftasında Ankarasporumuz'da göreve başlayan teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. https://t.co/AcSXqOMtbx pic.twitter.com/GwEp9JCF4y— Ankaraspor (@ankaraspor2020) March 15, 2021
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