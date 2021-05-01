TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Adana Demirspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ