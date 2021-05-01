TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Keçiörengücü ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Menemenspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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