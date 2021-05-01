TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Altınordu ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Tuzlaspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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