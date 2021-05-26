Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu ile Altay karşı karşıya geliyor. Altınordu finale Samsunspor'u eleyerek gelirken, Altay ise İstanbulspor'u saf dışı bırakmıştı. Altınordu-Altay maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşması İzmir derbisine sahne oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf Süper Lig'e yükselecek. Altınordu-Altay maçının canlı anlatımı haberimizde...

ALTINORDU-ALTAY İLK 11'LER

Altınordu: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Sinan, Salih, Furkan, Oğulcan, Hüsamettin, Recep, Ahmet İlhan, Metehan.

Altay: Cihan, Mehmet Erdem, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Scuk, Kappel, Poko, Ziya, Regattin.

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Altay maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR TAKIMI OLACAK

Altınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.

HÜSAMETTİN SÜRPRİZİ

Altay altyapısından yetişen Altınordu'nun forveti Hüsamettin Yener, eski kulübüne karşı final mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında 11'de oynattığı sol bek Ufuk'u yedeğe çekerken Hüsamettin'i görevlendirdi. Takımın en skorer ismi olan genç forvet Enis Destan yine yedek soyundu.

PAIXAO KESİK YEDİ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son 3 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao'yu yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda ön libero Thiam, Mustafa Denizli döneminde ilk kez forma giydi. Altay'da sağ bek Tolga'nın yerine Cebrail, sol kanat Erhan'ın yerine ise Ziya ilk 11'de şans buldu.

MUSTAFA DENİZLİ 4'TE 4'LE SAHAYA ÇIKTI

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4'te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.

KASA DOLACAK!

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak İzmir ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak.

2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi. Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.

9 YILDIR DÜMENDE OLAN EROĞLU'NUN KOZU SİSTEM

Altınordu'da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibe 2012-13'te 3'üncü Lig'de, 2013-14'te ise 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşattı. 2014-15 sezonundan bu yana 7 yıldır 1'inci Lig'de yer alan Altınordu'nun 48 yaşındaki çalıştırıcısı, yabancı futbolcu oynatmamayı prensip edinen kulüpte altyapıdan yetişen gençlere şans vererek başarı yakaladı. Alt yaş gruplarındaki takımlara ve A takıma aynı sistemle futbol oynatarak gençlerin üstyapıya adapte olmasını kolaylaştıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 yıldır görev aldığı takımın başında ilk kez Süper Lig'de boy göstermek istiyor.

38 YIL SONRA YUVAYA DÖNEN DENİZLİ TECRÜBEYE GÜVENİYOR

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a çeyrek final oynatan ilk teknik adam olmasının yanı sıra üç büyüklere Süper Lig'de şampiyonluk yaşatan tek teknik direktör olan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, 2016-17'de Eskişehirspor'un başındayken 1'inci Lig Play-Off finalinde hüsran yaşamıştı. Antalya'da yapılan finalde İzmir takımı Göztepe, penaltılarla Eskişehirspor'u 4-3 yenmişti. Mustafa Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.

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