03 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 2-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor sahasında kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında 'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana temsilcisi 2-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada ve 90+4'te Şen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltirken Keçiörengücü ise 46 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan Sedat'ın pasında topla buluşan Dibba topu kontrol ettikten sonra sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Adana Demirspor sol korner çizgisi üzerinde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Metin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21. dakikada Keçiörengücü'nde Cem, sağdan korner çizgisine kadar ilerleyerek ceza alanına topu ortaladı. Mert'in vuruşunda top Tayyip Talha'ya çarparak geri döndü.

26. dakikada orta alanda topu rakipten kapan Sinan, ilerideki Dibba'ya pas verdi. Ceza alanına kadar ilerleyen Dibba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dibba yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada orta alanda topu alarak ceza alanına kadar ilerleyen Dibba'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Dibba'nın ceza alanında pasında topla buluşan Sinan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Burak'ın ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Zubas'ta kaldı.

51. dakikada ceza yayı önünden Sedat'ın sert şutundan kaleci Metin topu yumruklayarak kornere çıkardı.

56. dakikada Sedat soldan ceza sahası içerine ortasını açtı. Hasan'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü.

69. dakikada Dialiba'nın soldan vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

84. dakikada Hasan Kılıç'ın defans arkasına attığı pasında Yunus Akgün'ün vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada bir anda topla buluşan Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Volkan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

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