01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu 3-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

5 gollü düelloyu kazanan Altınordu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve play-off umudunu sürdürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı hedefleyen , 33'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği ve iddiası bulunmayan 'u 3-2 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Altınordu'nun gollerini 22'nci dakikada Kahraman, 37'nci ve 72'nci dakikada atarken, konuk takımın gollerini 29'uncu dakikada , 84'üncü dakikada ise penaltıdan Özgür Can kaydetti. Bu sonuçla 57 puana ulaşan Altınordu, normal sezonun son haftasına takipçisi 'nün 2 puan önünde 6'ncı sırada girerken, Tuzlaspor 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çizgiden ceza sahasına giren Metehan yerden kesti, altı pastaki Emre'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

15'inci dakikada Altınordu etkili geldi. Sağdan Metahan'ın ortasında Hüsamettin kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

22'nci dakikada İzmir ekibi aradığı golü buldu. Sağdan Emre'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Kahraman, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0.

29'uncu dakikada Tuzlaspor skora denge getirdi. 'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pucko, karşı karşıya kaldığı kaleci Erhan'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada Ahmet İlhan'la paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin bekletmeden vurdu, top ağlara gitti: 2-1. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

71'inci dakikada Metehan soldan ceza sahasına girip yerden kesti, Ahmet İlhan'ın plase vuruşunda kaleci Angeler topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

72'nci dakikada sağdan kullanılan kornerde Emre ceza sahasına ortaladı, Hüsamettin yakın mesafeden kafayla rakip ağları havalandırdı: 3-1.

84'üncü dakikada Altınordu ceza sahasında Kahraman'ın Özgür Can'la girdiği ikili mücadele sonrası Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Özgür Can gole çevirdi: 3-2. Müsabaka bu skorla sona erdi.

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