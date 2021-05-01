01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 3 - 0 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresun güldü Akhisar düştü!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

. Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk yarışını sürdüren , sahasında 'u ağırladı. Mücadele, , ve 'nın golleriyle 3-0, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

. Lig'in 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren ile düşme hattından kurtulmak isteyen karşı karşıya geldi. Maç ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım adına golleri, 14'te , 36'da ve 68'de kaydetti.

Bu sonuçla Giresunspor ligde son haftaya girilirken, puanını 67'ye yükseltip 'un gerisinde 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise 29 puanda kalarak . Lig'e veda eden son takım oldu.

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