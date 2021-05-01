Spor Toto 1. Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk yarışını sürdüren Giresunspor, sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadele, Traore, Balde ve Nalepa'nın golleriyle 3-0, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Giresunspor ile düşme hattından kurtulmak isteyen Akhisarspor karşı karşıya geldi. Maç Giresun ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım adına golleri, 14'te Traore, 36'da Balde ve 68'de Nalepa kaydetti.

Bu sonuçla Giresunspor ligde son haftaya girilirken, puanını 67'ye yükseltip Adana Demirspor'un gerisinde 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise 29 puanda kalarak TFF 1. Lig'e veda eden son takım oldu.

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