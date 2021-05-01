Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Samsunspor sahasında Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Eğer Samsun temsilcisi son hafta maçını kazanıp, Giresunspor veya Adana Demirspor puan kaybederse direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Puan kaybetmesi veya diğer 2 takımın da kazanması durumunda ise 3. olacak ve play-offlarda şansını sürdürecek.