01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demirspor şampiyonluk aşkına!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazandı. Eğer Adana Demirspor son hafta oynanacak maçından da galibiyetle ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek ve 'e çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı ve maçı 3-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada , 66'da ve 86. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 67 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.

Samsunspor son haftaya bıraktı! haberin devamı

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