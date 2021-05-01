01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana temsilcisi 3-0 kazandı. Eğer Adana Demirspor son hafta oynanacak Menemenspor maçından da galibiyetle ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'e çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı ve maçı 3-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Dibba, 66'da Sanuc ve 86. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 67 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.
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