TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in 6, 11 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Melihin güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 1-0

11. dakikada rakiplerini geçip orta yapan Melih'in ortasını Yasin, kafayla filelere yolladı. 2-0

20. dakikada Soner'in ortasında defansa çarpan top ceza sahasında Melih'in önünde kaldı. Melih'in şutu az farkla auta çıktı.

29. dakikada Birol'un ara pasında topla buluşan Oğuzhan'ın şutu golle sonuçlandı. 2-1

56. dakikada kaleyi karşısında gören Cemal'in şutu az fakla üstten auta çıktı.

58. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Osman'ın kafa şutunu kaleci Atila parmaklarının ucuyla çeldi.

67. dakikada Çinari'nin yaptığı ortaya kafa vuran Yasin hat-trick yaptı. 3-1





DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ