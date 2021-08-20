21 Ağustos 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 3-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yasin hat-trick yaptı Samsun 3 puanı kaptı
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.08.2021

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in 6, 11 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Melihin güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 1-0
11. dakikada rakiplerini geçip orta yapan Melih'in ortasını Yasin, kafayla filelere yolladı. 2-0
20. dakikada Soner'in ortasında defansa çarpan top ceza sahasında Melih'in önünde kaldı. Melih'in şutu az farkla auta çıktı.
29. dakikada Birol'un ara pasında topla buluşan Oğuzhan'ın şutu golle sonuçlandı. 2-1
56. dakikada kaleyi karşısında gören Cemal'in şutu az fakla üstten auta çıktı.
58. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Osman'ın kafa şutunu kaleci Atila parmaklarının ucuyla çeldi.
67. dakikada Çinari'nin yaptığı ortaya kafa vuran Yasin hat-trick yaptı. 3-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
Eyüpspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör