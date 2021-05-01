TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında İstanbulspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Boluspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ