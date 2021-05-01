01 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Boluspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

Bandırmaspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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