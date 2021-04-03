03 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor 4-2 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaraspor 8 hafta sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 4-2 kazandı.

Ankaraspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Umar, 45+2'de Samed Kaya, 51. (p) ve 87. dakikalarda Pedersen kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 24. dakikada Peter ve 73'te Cihat Çelik'ten (p) geldi.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 8 maç aradan sonra kazandı ve puanını 19'a çıkarırken Akhisarspor ise 25 puanda kaldı.

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