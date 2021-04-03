03 Nisan 2021, Cumartesi
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Ankaraspor 4-2 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ankaraspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Ankaraspor, Akhisarspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 4-2 kazandı.
Ankaraspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Umar, 45+2'de Samed Kaya, 51. (p) ve 87. dakikalarda Pedersen kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 24. dakikada Peter ve 73'te Cihat Çelik'ten (p) geldi.
Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 8 maç aradan sonra kazandı ve puanını 19'a çıkarırken Akhisarspor ise 25 puanda kaldı.
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