TFF 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Balıkesirspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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