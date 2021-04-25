25 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Ümraniyespor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da 'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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