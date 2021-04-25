TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Ankaraspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Bandırmaspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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